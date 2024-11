Panorama.it - Il coraggio di Marisa Manzini

Leggi tutto su Panorama.it

L’uscita del primo romanzo di, sostituto procuratore generale di Catanzaro, è l’occasione per addentraci all’interno di uno degli ambiti più misteriosi e da sempre imperscrutabili della ‘ndrangheta calabrese, l’universo femminile, da sempre tabù e terreno minato per la stessa organizzazione criminale. Lalo fa con «Ildi Rosa. Storia di una donna che ha ripudiato la ‘ndrangheta» (Rubbettino, 2024), il cui approccio «verista» squarcia il velo sull’idea stessa di famiglia di ‘ndrangheta analizzando la quale è possibile scandagliare l’aspetto sicuramente più ermetico della cultura mafiosa calabrese., novarese di nascita, trentuno anni fa ha abbandonato la sua terra: sotto scorta dal 1999 a causa delle indagini nei confronti dei clan di ‘ndrangheta prima di Lamezia Terme e poi del Vibonese, è più che mai convinta di come «con il dialogo si possa (e debba.