Ilnapolista.it - A Napoli lo stadio canta, applaude anche dopo lo 0-3, i tifosi hanno capito le parole di Conte (Corsport)

lolo 0-3, iledi) Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport nel commento di Pasquale Salvione: Lo, incita la squadra che ha appena subìto una pesante sconfitta. La fotografia finale del Maradona è la sintesi perfetta del percorso che ilsta facendo per tornare protagonista. Isono i primi ad averche non può essere una battuta d’arresto a mettere in discussione il lavoro di. Nessun dramma, il campo ha semplicemente confermato quello che il tecnico ripete da settimane: il cartello “lavori in corso” è ancora appeso a Castel Volturno. La maturità con cui l’allenatore ha analizzato la sconfitta racconta un quadro in cui tutti sono consapevoli delle difficoltà da affrontare. Non era undi fenomeni prima, non è undi brocchi adesso.