Thesocialpost.it - Spettacolo in lutto, addio al famoso attore Alan Rachins: è morto nel sonno

nel mondo del cinema e della televisione per la scomparsa di, notoamericano. La famiglia, tramite la moglie, ha riferito cheserenamente nel, a causa di un’insufficienza cardiaca. La coppia, unita dal 1978, si era conosciuta in una classe di recitazione e aveva lavorato insieme in produzioni come il film Always (1985), scritto e diretto da Henry Jaglom, in cui Joanna Frank interpretava il ruolo della moglie litigiosa del personaggio di.Leggi anche:a Gennaro Cimmino, esploratore provetto dei linguaggi visivi Per cosa è super celebreè stato celebre per il ruolo di Douglas Brackman Jr., partner legale nella serie L.A. Law. Questa popolare serie, in onda dal 1986 al 1994, lo vide protagonista per tutte le sue 172 puntate, un impegno che gli valse anche nomination agli Emmy e ai Golden Globe nel 1988.