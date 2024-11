Ilrestodelcarlino.it - La Fermignanese non si ferma più. La Jesina prova a tenere il passo

Lanon si. La capolista vince ancora, sesta in campionato, rifilando un poker al Villa S.Martino e consolidando la prima piazza del girone A. Oggi la, in casa, contro il Lunano, potrebbe balzare da sola al secondo posto visto il ko di ieri del Tavullia Valfoglia sul campo del Moie Vallesina. La formazione biancorossa vorrà centrare la terza vittoria consecutiva. Oggi in campo anche la Biagio Nazzaro Chiaravalle che riceve un Vismara ancora imbattutoi. I rossoblù andranno a caccia del sesto risultato utile consecutivo. L’altra sfida odierna sarà tra Gabicce Gradara e Appignanese. Promozione (girone A), nona giornata. Oggi:-Lunano, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Vismara, Gabicce Gradara-Appignanese.