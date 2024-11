Ilrestodelcarlino.it - Al via i lavori sulla strada franata che ha separato Emilia e Toscana

Una ferita da ricucire subito fra due territori che all’improvviso si sono ritrovati lontani. Gli amministratori dei due versanti si sono ritrovati insieme, dietro la transenna che delimita la ferita che dal 14 ottobre deturpa il chilometro 41 della sp 325, poco dopo la frazione di Rasora nel Comune di Castiglione dei Pepoli, per lanciare un appello forte al Governo. Lunedì scorso è stato aperto il cantiere della Città Metropolitana di Bologna per il consolidamento del versante, ma i sindaci e le giunte di Vernio e di Castiglione hanno voluto testimoniare il loro impegno e chiedere attenzione per il territorio a livello nazionale.