Un Nuovo film di Jumanji è in arrivo e anche il cast è stato confermato

Dopo Karate Kid: Legends per il 2025 e Spider-Man 4 per l’estate 2026, Sony ha annunciato lunedì la data di uscita di3: 11 dicembre 2026. Il sequel di, ancora senza titolo, è il quarto della serie ma il terzo della trilogia con Dwayne Johnson iniziata con: Welcome to the Jungle del 2017, uscito nelle sale il 20 dicembre.: The Next Level è uscito due settimane prima di Natale nel 2019. Ildiuscirà due settimane dopo und’animazione Disney ancora senza titolo (25 novembre 2026) e una settimana prima di unevento ancora senza titolo del regista di Dune Denis Villeneuve (18 dicembre). La Sony Pictures hache Johnson (Oceania 2), Kevin Hart (Borderlands), Karen Gillan (Guardiani della Galassia) e Jack Black (The Super Mario Bros. Movie) sono in trattative per tornare, con la regia di Jake Kasdan.