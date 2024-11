Lanotiziagiornale.it - “Il Pd non può giocare da solo, tutte le opposizioni si devono riorganizzare”: parla Bonafoni

Marta, consigliera regionale e coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al terzo settore e all’associazionismo. Da sempre in prima linea nella difesa dei diritti delle donne, ha mostrato negli anni uno spiccato attivismo civico anche attraverso il suo ruolo di cronista radiofonica che l’ha resa – stando alla descrizione che fa di sé stessa sulla pagina internet a lei destinata – “una giornalista libera, indipendente, capace di fare comunità”. Impossibile prescindere dall’esito del voto ligure e dalle riflessioni che comporta anche su scala nazionale. Avendo perso per un soffio, Italia Viva può essere considerata oggi una forza necessaria a un progetto unitario di centrosinistra che sia realmente competitivo con le destre? “Perdere per un soffio fa più male di una sconfitta plateale, ma questo non deve farci perdere lucidità sulla lettura del risultato.