Alluvioni in Spagna | donna ritrovata viva dopo 3 giorni bloccata in auto I sub nel centro commerciale Bonaire | Un cimitero

Continua a essere drammatica la situazione a Valencia, in, con oltre 200 morti e quasi 1.900 dispersi, mentre i soccorritori lottano contro il tempo per salvare chi è ancora intrappolato. Un caso straordinario di sopravvivenza è quello di unatretrascorsi in un’in un sottopassaggio sommerso a Benetússer, uno dei comuni più devastati dalle inondazioni. Nel frattempo, i soccorritori – composti da specialisti in attività subacquee provenienti da diverse regioni come le Baleari, le Asturie, Ceuta e Almería – continuano a operare senza sosta, immergendosi all’interno di edifici e garage allagati per localizzare i dispersi e mettere in salvo le persone intrappolate. Nel, nei pressi della città di Aldaya vicino Valencia, i soccorritori sono rassegnati all’idea di ritrovare decine e decine di corpi.