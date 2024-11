Calciomercato.it - Sinner, arriva una pessima notizia: sconfitta e terremoto in classifica

una per Jannik: la genera un nella ATP soprattutto in vista delle Finals di Torino Il torneo di Parigi-Bercy sta riservando clamorose sorprese. La prima è stata sicuramente quella che ha riguardato il favorito assoluto: Jannik, che ha dovuto rinunciare al torneo per colpa di un virus. Già nei primi allenamenti aveva riscontrato qualche problema, che poi gli ha completamente impedito di partecipare alla gara, annunciando un forfait anticipato.e Alcaraz (LaPresse) – Calciomercato.itProprio Jannik aveva parlato dopo la difficile scelta: "Non vedevo proprio l'ora di questo torneo, sono deluso. Ma andrà tutto bene, non sono preoccupato per Torino e la Davis. Farò di tutto per essere al 100%. C'è abbastanza tempo per preparare molto bene le Finals. Ho iniziato a sentirmi male durante l'allenamento.