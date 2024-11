Oasport.it - Pattinaggio artistico: Memola decimo dopo lo short al Grand Prix de France. Jin conduce una gara fallosissima

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Comincia in salita il cammino di Nikolajalde, terza tappa del circuito ISUdidi scena fino a domani presso l’Iceparc di Angers. L’azzurro infatti, reduce da un periodo oltremodo tormentato, ha commesso due errori di peso nelloprogram individuale maschile, seguendo un andazzo generale tutt’altro che entusiasmante. Nello specifico l’atleta seguito da Olga Romanova ha avuto un problema nel lutz, staccato fuori asse, ruotato solo di tre giri (anziché quattro) e con un arrivo problematico. Bello poi il triplo axel, elemento che ha preceduto la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. L’altro passaggio a vuoto è arrivato invece nella trottola saltata, chiamata invalida dal pannello, fattore che ha inchiodato il suo punteggio in zona 68.71 (32.14, 36.57), valido per ilposto.