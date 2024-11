Catania ha disposto il fermo di Francesco Castorina, 22 anni, sospettato di tentato omicidio ai danni di un uomo nel quartiere San Giovanni Galermo . Secondo le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura, Castorina avrebbe sparato alla vittima il pomeriggio del 24 ottobre, utilizzando un fucile da caccia in via Balatelle. L’allarme è scattato dopo una segnalazione Feedpress.me - Ferisce al braccio con una fucilata l'ex compagno della madre, 22enne arrestato per tentato omicidio a Catania Leggi tutto su Feedpress.me ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Feedpress.me: La Procura diha disposto il fermo di Francesco Castorina, 22 anni, sospettato diai danni di un uomo nel quartiere San Giovanni Galermo . Secondo le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura, Castorina avrebbe sparato alla vittima il pomeriggio del 24 ottobre, utilizzando un fucile da caccia in via Balatelle. L’allarme è scattato dopo una segnalazione

Catania, ferisce a fucilate l'ex compagno della madre: arrestato

Il ferito, colpito al braccio sinistro, è stato trasportato all’ospedale del Policlinico ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Dalle indagini è emerso che l’autore del tentativo di omicidio ...

Ferisce al braccio un uomo con un fucile, 22enne arrestato per tentato omicidio a Catania

La Procura di Catania ha disposto il fermo di Francesco Castorina, 22 anni, sospettato di tentato omicidio ai danni di un uomo nel quartiere San Giovanni ...

A Catania fucilata contro un 53enne: ferito ad un braccio mentre era in auto

Sparatoria in via Balatelle, a Catania. Un uomo è stato ferito al braccio mentre si trovava in auto. Non è ancora chiaro se la vittima stesse parcheggiando la macchina per far rientro a casa o stesse ...

