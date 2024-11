pasticceria italiana continua a stupire con nuove creazioni che fondono tradizione e modernità. Il Maestro Pasticciere Fabrizio Galla e sua moglie Federica Russo hanno introdotto le Reginelle, una linea di dolci ispirati ai macarons francesi, ma arricchita da gusti unici. Queste specialità sono state lanciate alla pasticceria di San Sebastiano Po, dove l’arte della dolcezza si unisce a una storia di eccellenza culinaria. Un omaggio a Caterina de’ Medici Le Reginelle fanno da tributo a Caterina de’ Medici, la regina che portò in Francia i dolci antenati dei macarons. La scelta di omaggiare questa figura storica non è casuale. I macarons, simbolo di raffinatezza, rappresentano un legame culturale che unisce Italia e Francia. Gaeta.it - Fabrizio Galla presenta le Reginelle: un viaggio nella pasticceria tra tradizione e innovazione Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Laitaliana continua a stupire con nuove creazioni che fondonoe modernità. Il Maestro Pasticcieree sua moglie Federica Russo hanno introdotto le, una linea di dolci ispirati ai macarons francesi, ma arricchita da gusti unici. Queste specialità sono state lanciate alladi San Sebastiano Po, dove l’arte della dolcezza si unisce a una storia di eccellenza culinaria. Un omaggio a Caterina de’ Medici Lefanno da tributo a Caterina de’ Medici, la regina che portò in Francia i dolci antenati dei macarons. La scelta di omaggiare questa figura storica non è casuale. I macarons, simbolo di raffinatezza, rapno un legame culturale che unisce Italia e Francia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:le: un viaggio nella pasticceria tra tradizione e innovazione; Lediomaggio a Caterina de’ Medici; Né macaron né bacio di Dama:sforna le “”; Stop ai cellulari in metro: l’iniziativa romana che sorprende tutti i passeggeri; L'Unione Europea e il Turismo delle Radici: Un'opportunità Economica e Culturale da Sfruttare; Tragico ritrovamento a Porto San Giorgio: scoperto il corpo di una donna in un B&B; Approfondisci 🔍

Nascono le Reginelle del Maestro Pasticciere Fabrizio Galla

(horecanews.it)

L'ultima creazione di Fabrizio Galla, “Pasticcere dell’anno 2024” APEI, e della moglie Federica Russo è ispirata alla tradizione dei macaron francesi ...

Né macaron né bacio di Dama: Galla sforna le “Reginelle”

(repubblica.it)

La nuova creazione del pastry chef di San Sebastiano da Po arricchisce le vetrine della pasticceria. Abbiamo assaggiato novità e classici: ecco come è andata ...

Né macaron né bacio di Dama: Galla sforna le “Reginelle”

(headtopics.com)

Quella preferita da Fabrizio Galla, pasticciere dell’anno Apei 2024 ... con la complicità della moglie Federica Russo, prende la forma della Reginelle: non è un macaron e neppure un bacio e neppure un ...

Convention Mondiale del Panettone 2024: il programma completo

(italiangourmet.it)

Special guest Angelo Musa, Fabrizio Galla e Roy Shvartzapel ... icona dell’eccellenza e della tradizione italiana nel mondo, analizzandone passato, presente, futuro e sua tutela, e per esaminare il ...