Aurora il gip ha deciso | resta in carcere il minorenne accusato di omicidio L’ha colpita alle mani per farla cadere

Il gip ha convalidato il fermo del 15enne accusato dell'omicidio della fidanzata Aurora Tila. La 13enne è morta dopo essere precipitata da un terrazzo a Piacenza il 25 ottobre scorso. Il giovane ha continuato a proclamarsi innocente, ma sarebbero più di uno i testimoni ad inchiodarlo. A corroborare la tesi dell'accusa anche un tremendo dettaglio, emerso dalle prime analisi medico-legali effettuate sul corpo della ragazza.

"Aurora era aggrappata, l'ex le ha colpito le mani"

Ascolta ora L'ha spinta oltre la ringhiera del balcone e quando lei ha cercato con la forza della disperazione di restare aggrappata, lui le ha colpito ripetutamente le mani per far sì che mollasse la ...

Aurora Tila, perché aveva segni sulle mani? «Lui l'ha colpita per farla cadere quando era aggrappata alla ringhiera»

C'erano dei segni sulle mani della 13enne Aurora Tila. Segni compatibili con i colpi che l'ex fidanzato adolescente le avrebbe dato quando era aggrappata alla ringhiera del terrazzino ...

Piacenza, il fidanzato di Aurora fermato per omicidio. Lui nega: “Si è gettata nel vuoto da sola”

Svolta nella vicenda della ragazzina di 13 anni precipitata dal 7° piano. L’autopsia: un trauma alla testa non compatibile con la caduta ...

Paolo Crepet, la domanda inquietante sul dramma di Aurora: "Vi sembra normale che..."

(iltempo.it)

È stato convalidato il fermo, insieme alla custodia cautelare in carcere, per il 15enne accusato di aver ucciso la fidanzatina, Aurora il suo ...