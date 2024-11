Lanazione.it - Addio a Lolita. Era la veterana dei commercianti

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Il suo nome è di quelli che hanno fatto la storia del commercio di Tonfano. E quando si chiude una lunga pagina, come quella scritta da AnnunziataBonfigli (nella foto), il vuoto diventa palpabile. Ladelle attività marinelle si è spenta a 95 anni lasciando in eredità il suo esempio e una valanga di ricordi. Originaria di Montignoso (durante la guerra la famiglia fu sfollata alle curve di Motrone), abitava a Tonfano. Insieme al marito Lio Cervetti dal 1953 aveva gestito la latteria tra via Versilia e via Nievo, per poi dedicarsi all’attuale bar gelateria “Cervetti“. Instancabile lavoratrice – fino a 90 anni – nel 2021 era stata premiata dalla Camera di commercio per i suoi 68 anni di attività. I funerali di, che lascia il figlio Massimo, la sorella Gabriella e i parenti, si terranno stamani alle 11,15 a Querceta. d.m.