Ilfattoquotidiano.it - Valencia, polemica dopo il disastro: i negazionisti della crisi climatica in Spagna sono noti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si scrive Dana (“Depresión Aislada en Niveles Altos“) o ‘gota fría’, ma si legge tsunami. Questo è stato il fenomeno alluvionale che in pochi minuti ha portato lutti e distruzione in quella parte di Levante spagnolo dove piove poco, quasi mai. Lapolitica ha cavalcato l’onda fangosa, tuttavia meno di quanto si poteva attendere in un paese che, come l’Italia, sa montare il livello dello scontro su ogni possibile argomento. La destra non ha caricato più di tanto contro l’esecutivo di sinistra retto dal socialista Pedro Sánchez, eppure la gestione dell’emergenza non è scevra da inefficienze e ritardi, sia nella faseprevenzione e degli allarmi sia nei successivi interventi di protezione civile.