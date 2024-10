Rimini, trasferta vietata ai tifosi. Niente Gubbio, la questura dice no (Di giovedì 31 ottobre 2024) La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. trasferta vietata sabato per i tifosi del Rimini a Gubbio. Decisione presa dalla questura e comunicata dalla Prefettura di Perugia a pochi giorni dal match della 13esima giornata. Notizia inaspettata considerando che questa decisione, nei numerosi faccia a faccia tra romagnoli e umbri al ’Barbetti’, non era mai stata presa. tifosi sempre presenti sugli splati dello stadio umbro nelle ultime stagioni. Sotto la lente ci sarebbero, secondo la questura di Perugia, le due gare della passata stagione al ’Barbetti’: la prima in campionato e la seconda ai playoff. A qualche settimana di distanza l’una dall’altra. Gare nelle quali al ’Barbetti’ si sarebbero verificati episodi di incontri non esattamente amichevoli tra le due tifoserie. Da qui la scelta di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Rimini. Sport.quotidiano.net - Rimini, trasferta vietata ai tifosi. Niente Gubbio, la questura dice no Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno.sabato per idel. Decisione presa dallae comunicata dalla Prefettura di Perugia a pochi giorni dal match della 13esima giornata. Notizia inaspettata considerando che questa decisione, nei numerosi faccia a faccia tra romagnoli e umbri al ’Barbetti’, non era mai stata presa.sempre presenti sugli splati dello stadio umbro nelle ultime stagioni. Sotto la lente ci sarebbero, secondo ladi Perugia, le due gare della passata stagione al ’Barbetti’: la prima in campionato e la seconda ai playoff. A qualche settimana di distanza l’una dall’altra. Gare nelle quali al ’Barbetti’ si sarebbero verificati episodi di incontri non esattamente amichevoli tra le due tifoserie. Da qui la scelta di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di

Rimini, trasferta vietata ai tifosi. Niente Gubbio, la questura dice no

Alla base della decisione sembrerebbero esserci le intemperanze dei supporter la scorsa stagione al ’Barbetti’ ...

