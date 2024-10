La Fontana di Trevi è stata svuotata per essere restaurata: le monete si lanciano in una vasca (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Fontana di Trevi è stata completamente svuotata. Una delle opere più belle e più visitate al mondo, un fiore all’occhiello nel cuore di Roma, non ha più al suo interno nemmeno una goccia d’acqua così da poter permettere ai restauratori di concludere i lavori entro la fine del 2024. Per consentire ai circa 12 mila turisti al giorno, tra italiani e stranieri, di potersi recare alla Fontana e lanciare la classica moneta con cui esprimere un desiderio, come da tradizione, è stata installata una vasca bianca a ridosso della recinzione. Dal 2025 il numero chiuso I lavori di manutenzione straordinaria della Sovrintendenza Capitolina sono iniziati il 7 ottobre scorso e sono stati finanziati con le risorse Caput Mundi. Tutta l’area della Fontana è stata recintata con dei pannelli trasparenti che permettono di vedere la Fontana ma impediscono l’accesso. Lettera43.it - La Fontana di Trevi è stata svuotata per essere restaurata: le monete si lanciano in una vasca Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladicompletamente. Una delle opere più belle e più visitate al mondo, un fiore all’occhiello nel cuore di Roma, non ha più al suo interno nemmeno una goccia d’acqua così da poter permettere ai restauratori di concludere i lavori entro la fine del 2024. Per consentire ai circa 12 mila turisti al giorno, tra italiani e stranieri, di potersi recare allae lanciare la classica moneta con cui esprimere un desiderio, come da tradizione, èinstallata unabianca a ridosso della recinzione. Dal 2025 il numero chiuso I lavori di manutenzione straordinaria della Sovrintendenza Capitolina sono iniziati il 7 ottobre scorso e sono stati finanziati con le risorse Caput Mundi. Tutta l’area dellarecintata con dei pannelli trasparenti che permettono di vedere lama impediscono l’accesso.

