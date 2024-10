Intesa Sanpaolo trimestre oltre le attese | stime al rialzo per il 2025

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)consolida la posizione di leader nel panorama bancario europeo, chiudendo i primi nove mesi con risultati finanziari che superano le aspettative degli analisti. Il consigliere delegato e Ceo Carlo Messina a annunciato un utile netto di circa 7,2 miliardi, in crescita rispetto ai 6,12 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, un segnale chiaro della robustezza e della resilienza dell’istituto. In un contesto di crescente competitività nel settore bancario,si distingue non solo per i risultati economici ma anche per la sua capacità di innovare e diversificare le proprie attività . Messina ha evidenziato che il valore di Borsa della banca la posiziona al fianco di istituzioni di grande calibro come BNP Paribas e Santander, nonostante una dimensione di bilancio inferiore.