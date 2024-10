Inchiesta dossieraggi, Piantedosi dice che i dati rubati servivano per colpire gli avversari politici (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'Inchiesta sui dossieraggi condotta dalla Procura di Milano ha travolto anche la politica. Durante il question time al Senato il ministro Piantedosi ha avvertito sull'utilizzo di quei dati "non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare gli avversari politici alterando le regole della democrazia". Fanpage.it - Inchiesta dossieraggi, Piantedosi dice che i dati rubati servivano per colpire gli avversari politici Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'suicondotta dalla Procura di Milano ha travolto anche la politica. Durante il question time al Senato il ministroha avvertito sull'utilizzo di quei"non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare glialterando le regole della democrazia".

