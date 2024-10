Movieplayer.it - "Vuoi dire che sono disonesta?": continua lo scontro ad Amici 24 tra la Celentano ed Emanuel Lo

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo le accuse intte, i due prof. disi scontrano furiosamente nel daytime. Da quel che sembra, non c'è possibilità di trovare un punto di incontro traLo e la maestra. L'edizione di quest'anno dista collezionando una polemica dopo l'altra, ma i litigi e le incomprensioni più forti non arrivano dagli studenti che - per ora -tutti presi dalle lezioni, ma dai professori di canto e ballo. Non solo cistate delle incomprensioni tra lae la Lettieri, ma la Maestra ha avuto anche da ridere conLo. Come abbiamo visto nel daytime del 29 ottobre, alcuni allievi e in special modo quelli diLo, sirifiutati di svolgere un compito chiesto dalla Maestra. Il coach, pur sgridando i suoi ragazzi,