Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man: primo sguardo alle serie Marvel in arrivo nel 2025 in un teaser (Di mercoledì 30 ottobre 2024) primo sguardo alle serie Marvel che usciranno nel corso del prossimo anno su Disney+ in un teaser che svela con precisione le date di uscita. A sorpresa Marvel ha offerto ai fan che si sono sintonizzati su Disney+ un primo sguardo alle serie in arrivo nei prossimi mesi regalando qualche fugace sequenza di show come Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man e Eyes of Wakanda. Come rivelato in precedenza, il teaser ha confermato che Your Friendly Neighbourhood Spider-Man arriverà su Disney+ il 29 gennaio, Daredevil: Born Again seguirà il 4 marzo, l'uscita di Eyes of Wakanda è fissata per il 6 agosto, seguiranno Marvel Zombies a ottobre 2025 e Wonder Man a dicembre 2025. Ma oltre a fare chiarezza sulle uscite Marvel, il teaser offre Movieplayer.it - Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man: primo sguardo alle serie Marvel in arrivo nel 2025 in un teaser Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)che usciranno nel corso del prossimo anno su Disney+ in unche svela con precisione le date di uscita. A sorpresaha offerto ai fan che si sono sintonizzati su Disney+ uninnei prossimi mesi regalando qualche fugace sequenza di show comeMan e Eyes of Wakanda. Come rivelato in precedenza, ilha confermato che Your Friendly Neighbourhood Spider-Man arriverà su Disney+ il 29 gennaio,seguirà il 4 marzo, l'uscita di Eyes of Wakanda è fissata per il 6 agosto, seguirannoZombies a ottobreMan a dicembre. Ma oltre a fare chiarezza sulle uscite, iloffre

Primo sguardo alle serie Marvel che usciranno nel corso del prossimo anno su Disney+ in un teaser che svela con precisione le date di uscita.

Marvel svela un teaser su Disney+ con nuove serie in arrivo, tra cui "Daredevil: Born Again" e "Wonder Man", promettendo emozioni e innovazioni nel multiverso dei supereroi.

Marvel's TV division under the comic-book giant announced seven upcoming shows, with a new series releasing approximately every seven weeks from January 2025 onwards. The new titles are expected to ...

Facciamo il punto della situazione sul costume che Matt Murdock di Charlie Cox indosserà nell'attesissima serie tv Marvel.