Accoltellamento per screzi familiari, un arresto a Napoli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nucleo Operativo e della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per lesioni personali aggravate con arma bianca Vincenzo Rongo, 46enne dei Quartieri Spagnoli già noto alle forze dell'ordine. L'arresto a compimento di quanto avvenuto ieri in via Morghen, dove un 21enne è rimasto ferito da cinque fendenti inflitti da uno sconosciuto. Tramontata l'ipotesi dell'aggressione per motivi di viabilità . Dalle indagini dei militari, coordinati dalla procura di Napoli, è emerso che i due protagonisti della vicenda si conoscevano. Il motivo dell'aggressione pare sia riconducibile a screzi di natura familiare. La vittima – dimessa dal Cardarelli con una prognosi di quindici giorni per ferite multiple da arma bianca agli arti – non avrebbe riconosciuto il 46enne coperto da un casco.

