Vince McMahon lancerà una nuova azienda di intrattenimento? (Di martedì 29 ottobre 2024) La notizia è arrivata nel pomeriggio, come un fulmine a ciel sereno: Vince McMahon sarebbe al lavoro per lanciare una sua nuova azienda. La news è arrivata in esclusiva da PW Insider, che ha ricevuto conferme da diverse fonti vicine all'ex patron della WWE. Un nuovo Entertainment Hub Il progetto è stato definito come un "entertainment hub", una sorta di casa di produzione che investirà nello sviluppo e nella produzione di film e prodotti televisivi. Secondo le fonti di PW Insider, non si tratterà di un prodotto simile alla WWE, quanto piuttosto una casa di produzione di progetti fiction e non-fiction. L'azienda avrà probabilmente sede a Los Angeles.

Vince McMahon lancerà una nuova azienda di intrattenimento?

La notizia è arrivata nel pomeriggio, come un fulmine a ciel sereno: Vince McMahon sarebbe al lavoro per lanciare una sua nuova azienda. La news è arrivata in esclusiva da PW Insider, che ha ricevuto

