Scossa di magnitudo 3.7 con epicentro sulla costa anconetana

ANCONA (ITALPRESS) – Alle 17.48 è avvenuto un terremoto di magnitudo ML 3.7 con epicentro nella costa marchigiana, a 30 km da Ancona. La scossa è stata localizzata a 25 km di profondità in mare.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, si è verificata alle ore 17:48 con epicentro a Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino. La profondità stimata è stata di circa 25.1 Km.

Una nuova scossa di terremoto spaventa la costa nord delle Marche, ma per fortuna al momento non sono stati segnalati danni. La scossa è avvuneta nella zona di mare

ANCONA (ITALPRESS) - Alle 17.48 è avvenuto un terremoto di magnitudo ML 3.7 con epicentro nella costa marchigiana, a 30 km da Ancona. La scossa è stata localizzata a 25 km di profondità in mare.

ANCONA (ITALPRESS) – Alle 17.48 è avvenuto un terremoto di magnitudo ML 3.7 con epicentro nella costa marchigiana, a 30 km da Ancona. La scossa è stata localizzata a 25 km di profondità in mare.