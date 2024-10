Liguria, Baldino (M5s): “Renzi? Non avremmo vinto con lui, tanti non ci avrebbero votati. Video di Grillo? Evitabile a poche ore dal voto” (Di martedì 29 ottobre 2024) “Non è stato un risultato che soddisfa. Stiamo facendo una costituente non a caso perché serve per riossigenarci. Voti di Renzi? Non scommetterei nemmeno un centesimo sul fatto che avremmo vinto con lui. Per qualche voto in più tanti altri se ne sarebbero andati”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino sulle elezioni in Liguria. “Renzi aveva l’assessore nel comune di Genova con Bucci. Molti voti di Italia Viva sono andati a Bucci. Io non voglio credere che il fronte progressista debba rimanere ancorato a Renzi per sopravvivere”, ha proseguito. “Il non voto di Grillo? Mi dispiace, si è tradita l’essenza della partecipazione democratica in cui abbiamo sempre creduto. È un momento difficile sul fronte interno con Beppe. Il Video a poche ore dal voto? Di tutto avevano bisogno tranne che di una faida interna alla luce del sole. Ilfattoquotidiano.it - Liguria, Baldino (M5s): “Renzi? Non avremmo vinto con lui, tanti non ci avrebbero votati. Video di Grillo? Evitabile a poche ore dal voto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “Non è stato un risultato che soddisfa. Stiamo facendo una costituente non a caso perché serve per riossigenarci. Voti di? Non scommetterei nemmeno un centesimo sul fatto checon lui. Per qualchein piùaltri se ne sarebbero andati”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoriasulle elezioni in. “aveva l’assessore nel comune di Genova con Bucci. Molti voti di Italia Viva sono andati a Bucci. Io non voglio credere che il fronte progressista debba rimanere ancorato aper sopravvivere”, ha proseguito. “Il nondi? Mi dispiace, si è tradita l’essenza della partecipazione democratica in cui abbiamo sempre creduto. È un momento difficile sul fronte interno con Beppe. Ilore dal? Di tutto avevano bisogno tranne che di una faida interna alla luce del sole.

