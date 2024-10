Lega Serie A assemblea d’urgenza il 31 ottobre | si deciderà sulla proposta Figc

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) LaA ha convocato in viaper giovedì 31alle ore 12.15 una nuova, questa volta soltanto in videoconferenza, per parlare in modo definitivo dei temiti alladella, che per i club deve essere aggiustata, sul nuovo statuto federale: “In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’dellaNazionale ProfessionistiA è convocata, in via, per Giovedì 312024 esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell’art. 9.3 dello Statuto Regolamento) alle ore 10.15 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12.15 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno: 1. Verifica poteri. 2. Temi federali”.A,il 31: siSportFace.