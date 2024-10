Iltempo.it - Finisce il sogno di Schlein, Conte sprofonda e neanche Grillo vota più M5S

(Di martedì 29 ottobre 2024) «Clamoroso al Cibali», anche se stavolta la partita si giocava in Liguria. In una situazione letteralmente incredibile, con un testa a testa durato fino all'ultima scheda, con le proiezioni che fino a sera davano un risultato diverso da quello del Viminale, Marco Bucci taglia il traguardo per un'incollatura: sarà il prossimo presidente della Regione Liguria. Un disastro per Elly, che azzera un anno e mezzo di sua segreteria, riducendo a chiacchiere la sua voglia di sorpassare Giorgia Meloni. 24 ore che riaprono tutti i nervi scoperti di un'alleanza pericolante da tempo (che poche settimane fa lo stessodichiarava morta) ma che aveva trovato alle Europee di giugno una tregua momentanea.