A Milano ci sarà una mostra d’arte con solo opere confiscate alla mafia (Di martedì 29 ottobre 2024) Si intitola “SalvArti” ed è la mostra che sarà in programma a Palazzo Reale a Milano dal 3 dicembre al 26 gennaio 2025. La particolarità? Tutte le opere presenti (tra cui lavori di Salvador Dalì, Andy Warhol e Lucio Fontana) sono state confiscate alla mafia.“Siamo orgogliosi di contribuire a Milanotoday.it - A Milano ci sarà una mostra d’arte con solo opere confiscate alla mafia Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si intitola “SalvArti” ed è lachein programma a Palazzo Reale adal 3 dicembre al 26 gennaio 2025. La particolarità? Tutte lepresenti (tra cui lavori di Salvador Dalì, Andy Warhol e Lucio Fontana) sono state.“Siamo orgogliosi di contribuire a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'anti-halloween degli oratori: a Milano ci sarà la "Notte dei santi"; A Milano ci sarà un maxi contest di skate; Da Montegiorgio allo Smau di Milano: il robot che 'cura' le vigne di Rafla. "Dove non arriva l'uomo, ci sarà A-VMS"; A Milano ci sarà una High Line in stile New York: vai col brief; A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo Giannasi cambia proprietà: chi ci sarà alla guida adesso; Juventus, a San Siro ci sarà anche Carlo Pinsoglio: raggiungerà i compagni a Milano; Leggi >>>

A Milano ci sarà una mostra d’arte con solo opere confiscate alla mafia

(milanotoday.it)

Si intitola “SalvArti” ed è la mostra che sarà in programma a Palazzo Reale a Milano dal 3 dicembre al 26 gennaio 2025. La particolarità? Tutte le opere presenti (tra cui lavori di Salvador Dalì, Andy ...

A Milano ci sarà un maxi contest di skate

(milanotoday.it)

Una gara di skate con i migliori atleti della scena underground italiana. È il Vans shop riot, contest in programma sabato 16 novembre al Pinbowl di via Enrico Fermi a Pero. Si tratta delle ...

A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo Giannasi cambia proprietà: chi ci sarà alla guida adesso

(msn.com)

A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo “Giannasi” cambia proprietà. Il chiosco, che ha aperto nel 1967 in piazza Buozzi, vende la maggioranza al Gruppo Finiper Canova, azienda che opera nel ...

Milano. Ecco come sarà il nuovo Policlinico, con la promessa di essere pronto e funzionante per la fine del 2023

(quotidianosanita.it)

Sotto l’intero edificio ci sarà un parcheggio da circa 500 ... sono i numeri del nuovo Policlinico di Milano, di cui è stata posta la prima pietra a fine novembre e che dovrebbe essere pronto ...