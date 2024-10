Umbria, incidente lungo il raccordo: donna muore nello schianto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora un drammatico incidente in Umbria. Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre una donna è morta lungo il raccordo Terni-Orte, all'altezza di San Liberato, nell'impatto tra due veicoli.Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. Il bilancio dell'incidente conta anche tre Perugiatoday.it - Umbria, incidente lungo il raccordo: donna muore nello schianto Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora un drammaticoin. Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre unaè mortailTerni-Orte, all'altezza di San Liberato, nell'impatto tra due veicoli.Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. Il bilancio dell'conta anche tre

