Anticipazionitv.it - Temptation Island, Giulia Duranti si sbilancia sulla partecipazione di Federica Petagna al Grande Fratello: il commento

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha commentato con entusiasmo ladell’amicaal. Dopo essersi conosciute ahanno stretto una solida amicizia, e lanon ha esitato a sostenerla in questa nuova avventura. “Non troverà compagna di stanza migliore di me,” ha scherzato, sottolineando l’affetto e la complicità che le lega. Secondo laha fatto bene a cogliere l’occasione offerta dal reality, poiché esperienze come questa “vanno colte al volo”. Le sue parole mostrano quanto creda nell’amica, spingendola a vivere appieno questa opportunità. Scopriamo nei dettagli ildie il significato di questa esperienza per le due ex protagoniste di **.