Questa mattina intorno alle 7:30, una Studentessa minorenne è stata investita da un'auto mentre percorreva in bicicletta via San Polo, a Sant'Angelo di Piove di Sacco. La giovane è attualmente ricoverata in gravi condizioni e lotta tra la vita e la morte.

Studentessa investita da un auto mentre andava in bicicletta è in gravi condizioni

