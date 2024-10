Sport.quotidiano.net - Serie B. Mantova ancora ko in trasferta. Kasami punisce i biancorossi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La buona sorte non vuole proprio accompagnare ilin. In casa della quotata Sampdoria la squadra di Possanzini, uno degli ex di turno della giornata, lotta a testa alta dall’inizio alla fine, ma al 17’ della ripresa si vede trafiggere da un contropiede finalizzato daed è costretta a lasciare il “Ferraris“ a mani vuote. Un verdetto sicuramente amaro per la formazione virgiliana, che, visto il gioco profuso, avrebbe meritato di più. Nonostante la delusione per il ko subito, la prestazione messa in mostra sul terreno della Samp rappresenta comunque un’iniezione di fiducia per il, che nei prossimi tre incontri, nel breve spazio di una dozzina di giorni, dovrà affrontare nell’ordine tre big come Palermo, Sassuolo e Cremonese.