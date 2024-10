Scoppia il caos in Seconda categoria. Lancio di fumogeni e bomba carta. Ferito un tifoso, partita interrotta (Di lunedì 28 ottobre 2024) di Nicola Di Renzone Nubi di fumo. Poi un boato assordante. Urla e scontri tipici del tifo organizzato più estremo. Peccato però che la partita fosse tra due squadre dilettanti del girone D di Seconda categoria. È successo ieri pomeriggio allo stadio Alessia Ballini di San Piero a Sieve, in occasione della partita di calcio tra il Reconquista e lo Spartaco Banti Barberino di Mugello. Prima dell’inizio della gara due gruppi di tifosi si sono ’scambiati’ una pioggia di fumogeni, poi è stata lanciata una bomba carta che, atterrata sulle tribune tra i supporter del Reconquista, ha Ferito in maniera fortunatamente non grave un tifoso 19enne. Finito lo scontro, la partita è iniziata regolarmente, ma è durata solo 11 minuti: al campo sono arrivati i carabinieri, che hanno sospeso e dopo 45 minuti – come da regolamento – interrotto il match. Lanazione.it - Scoppia il caos in Seconda categoria. Lancio di fumogeni e bomba carta. Ferito un tifoso, partita interrotta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) di Nicola Di Renzone Nubi di fumo. Poi un boato assordante. Urla e scontri tipici del tifo organizzato più estremo. Peccato però che lafosse tra due squadre dilettanti del girone D di. È successo ieri pomeriggio allo stadio Alessia Ballini di San Piero a Sieve, in occasione delladi calcio tra il Reconquista e lo Spartaco Banti Barberino di Mugello. Prima dell’inizio della gara due gruppi di tifosi si sono ’scambiati’ una pioggia di, poi è stata lanciata unache, atterrata sulle tribune tra i supporter del Reconquista, hain maniera fortunatamente non grave un19enne. Finito lo scontro, laè iniziata regolarmente, ma è durata solo 11 minuti: al campo sono arrivati i carabinieri, che hanno sospeso e dopo 45 minuti – come da regolamento – interrotto il match.

