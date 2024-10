.com - Riforma pensioni 2025, cosa farà il Governo per fare ‘cassa’? L’analisi lucida del Dott. Perfetto

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel seguente articolo riportiamo un commento di assoluto pregio per sintesi e chiarezza espositiva del. Claudio Mariache ben spiega come si sta muovendo ilin carica alla luce della situazione sociale ed economica che stiamo vivendo e quali, a suo dire, saranno i prossimi step verso cui si indirizzerà l’esecutivo, a corto di risorse, pere cercare di ‘salvare il salvabile’. Dal quadro per nulla roseo che leggerete, emerge però una sorta di premonizione verso quello che, a detta di, accadrà da qui ad un prossimo, ma non così lontano, futuro, ove, spiega, che volente o nolente l’esecutivo in carica si troverà a dover riconsiderare la-Armiliato-Gibbin, che oggi é stata poco presa in considerazione, forse perché considerata ‘futuristica’, ma che invece appare, prosegue il