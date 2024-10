Mo: media, sistemi radar in Iran violati prima del contrattacco israeliano (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tel Aviv, 28 ott. (Adnkronos) - Poco prima che Israele lanciasse il suo attacco di rappresaglia contro l'Iran sabato, i sistemi radar Iraniani sono stati violati e gli schermi radar si sono bloccati. Lo ha riferito la televisione israeliana Kan citando fonti Iraniane. Secondo fonti Iraniane citate da Kan, a causa di questa possibile violazione, la capacità dell'Iran di intercettare obiettivi è stata limitata e ha permesso all'aeronautica militare israeliana di penetrare nello spazio aereo Iraniano. Liberoquotidiano.it - Mo: media, sistemi radar in Iran violati prima del contrattacco israeliano Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tel Aviv, 28 ott. (Adnkronos) - Pocoche Israele lanciasse il suo attacco di rappresaglia contro l'sabato, iiani sono statie gli schermisi sono bloccati. Lo ha riferito la televisione israeliana Kan citando fontiiane. Secondo fontiiane citate da Kan, a causa di questa possibile violazione, la capacità dell'di intercettare obiettivi è stata limitata e ha permesso all'aeronautica militare israeliana di penetrare nello spazio aereoiano.

