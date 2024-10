Gaeta.it - Marco Bucci: il cammino di un sindaco verso la risalita di Genova

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, una figura di spicco nel panorama politico ed economico genovese, è nato ail 31 ottobre 1959. Con un curriculum denso di esperienze italiane e internazionali,ha ricoperto ruoli chiave in diverse industrie e ha intrapreso un percorso politico che lo ha portato a esseredi. Questo articolo esplora la sua carriera, le sue scelte politiche e gli impegni presi per il futuro della città. Gli inizi professionali e l’educazionecresce in una famiglia profondamente legata all’industria e alla scienza. Frequenta il liceo classico Andrea D’Oria, dove sviluppa una forte curiosità per il sapere. La sua formazione accademica prosegue all’Università di, dove, tra il 1979 e il 1985, consegue due lauree in farmacia e chimica e tecnologie farmaceutiche.