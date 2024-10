Ladri inseguiti dalle volanti lasciano C3 rubata, dentro una ricetrasmittente (Di lunedì 28 ottobre 2024) LECCE – In fuga spericolata con l’autovettura appena rubata, alla fine i Ladri hanno dovuto desistere dal portare a termine il colpo. Sapevano che i poliziotti delle volanti non avrebbero mollato la presa tanto facilmente e, alla fine, hanno deciso di abbandonare il veicolo appena sgraffignato Lecceprima.it - Ladri inseguiti dalle volanti lasciano C3 rubata, dentro una ricetrasmittente Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) LECCE – In fuga spericolata con l’autovettura appena, alla fine ihanno dovuto desistere dal portare a termine il colpo. Sapevano che i poliziotti dellenon avrebbero mollato la presa tanto facilmente e, alla fine, hanno deciso di abbandonare il veicolo appena sgraffignato

