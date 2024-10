Juventus, la rivincita di Kean alla Fiorentina: doveva tornare all'estero, ma una telefonata ha cambiato tutto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Con Palladino Kean ha ritrovato il sorriso e già questa sarebbe una notizia considerando l`etichetta, che gli era stata data, del ragazzo svogliato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Con Pdinoha ritrovato il sorriso e già questa sarebbe una notizia considerando l`etichetta, che gli era stata data, del ragazzo svogliato

Juventus, la rivincita di Kean alla Fiorentina: doveva tornare all'estero, ma una telefonata ha cambiato tutto

Questi primi mesi dell`anno calcistico non sono certo stati semplici per la Fiorentina, chiamata a ripetere quanto fatto nelle ultime stagioni... (Calciomercato.com)

L’uomo copertina di queste prime uscite della Fiorentina è Moise Kean. Lui, l’ex bad boy che nell’under 21 era stato escluso dal gruppo per punizione insieme a Zaniolo. Ma erano altri tempi. Sono lontani quelli in cui era stato bollato come baby ... (Ilnapolista.it)

Con Palladino Kean ha ritrovato il sorriso e già questa sarebbe una notizia considerando l`etichetta, che gli era stata data, del ragazzo svogliato e problematico.. (calciomercato.com)

Kean ha parlato del trasferimento alla Fiorentina dopo l’addio alla Juventus. le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero A SportWeek, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean si racconta. Ecco le ... (juventusnews24.com)

