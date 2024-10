Gaeta.it - Inedito disegno di Picasso in mostra al Mugellini Festival: un evento unico a Potenza Picena

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In unpubblicamente atteso, un’opera inedita di Pabloverrà esposta per la prima volta il 3 novembre al, che si tiene a, un comune in provincia di Macerata. L’opera, datata 1893, offre uno sguardo affascinante sulla vita del giovanee rappresenta una rara opportunità per il pubblico di entrare in contatto con la produzione artistica precoce di uno dei maestri dell’arte moderna. Il: un tesoro della giovinezza diIlinè una china su carta che ritrae alcuni compagni di scuola del giovane, raffigurati intenti in pensieri profondi sui banchi. Questa opera è uno dei pochi esempi noti delle produzioni giovanili dell’artista spagnolo, realizzato, secondo le fonti, come regalo per suo padre.