«Faccia vedere la mano», Badhan incastrato dalle ferite

LE INDAGINI. Sara Centelleghe avrebbe urlato: «Chi sei?». Da fissare la data dell'autopsia. L'uomo è stato trasferito in ospedale.

Iniziano a emergere alcuni particolari sull'uccisione di Sara Centelleghe: Jashan Deep Badhan l'avrebbe uccisa con decine di forbiciate, il sangue delle ferite lo ha provato a… Leggi ... (informazione.it)

Stava dormendo Sara, quella notte di venerdì. L'amica in casa con lei, che verso l'una esce in strada per prendere una bibita e fumare una sigaretta, forse aveva un appuntamento proprio con Deep… Legg ... (informazione.it)

Era la notte tra il 25 e il 26 ottobre quando la 18enne Sara Centelleghe è stata trovata senza vita nell’appartamento dove viveva con la madre. A confessare l’omicidio è stato Jashan Deep Badhan, un 1 ... (ilfattoquotidiano.it)

Ha confessato l'uccisione di Sara Centelleghe a Costa Volpino: ecco chi è il 19enne di nazionalità indiana Jashan Deep Badhan. (tag24.it)

