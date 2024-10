Ilrestodelcarlino.it - Dopo il granchio blu: "L’acqua del Po in mare. Killer dolce delle vongole"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Corre verso ildel Po, acquaper leche sono sopravvissute negli allevamenti di Goro e Comacchio alle tenaglie delblu. Una maledizione per i pescatori che rischiano di perdere quei pochi molluschi che si erano salvati nella Sacca grazie a recinti e nasse per catturare quello che da queste parti chiamano il ’mostro’. Ieri mattina sul porto di Goro facce scure, davanti a questa nuova emergenza. "Piove sul bagnato", il commento di un pescatore, i gusci aperti per la presenza di quell’ondata che ha abbassato in maniera vertiginosa la salinità negli allevamenti. "Abbiamo messo alcune barriere verso il fiume – spiega Fausto Gianella, presidente della cooperativa ittica ‘La Vela’ – maentra lo stesso nella Sacca quando si alza il livello a causae.