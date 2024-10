Gamberorosso.it - Dalla Rai a un borgo di neanche 4mila anime: la storia della giovane chef Carlotta Delicato

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ne è passato di tempo da quando, a 23 anni,ha vinto Hell's Kitchen: ora, ormai trentenne e dopo aver girato mezzo mondo e partecipato persino a “È sempre Mezzogiorno” su RaiUno, ha voltato le spalle alle lusinghe delle grandi città e si è stabilita con il marito e maître Gabriele Trarquini in unmignon dove hanno rilevato l'antica bottega del paese. Contigliano è un paesino medioevale in provincia di Rieti, stretto tra le Cascate delle Marmore e i venti dei Monti Sabini. Cosa si mangia al ristoranteUn posto in cui godere di una vita a misura d'uomo doveha accettato la sfida dell'alta ristorazione in provincia, forte dell'esperienza da globetrotter che le ha affinato consapevolezza, sensibilità, tecnica. Lasciandole in eredità qualche piatto, come il porro romesco, vero zero waste senza confini.