Bilancia pesa persone donata dai dipendenti di un’azienda del Valdarno

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Unaper il Centro Trasfusionale dell’ospedale del, diretto dalla dottoressa Cristina Paci. A donarla idell’Azienda Moretti S.p.a. di Cavriglia. La donazione arriva come segno di riconoscimento e ringraziamento per l’attenzione e l’accoglienza riservate al familiare di un dipendente dell’azienda durante il suo percorso di cura. «Le donazioni sono sempre ben accette – dichiara la dr.ssa Patrizia Bobini, Direttrice Po-. Sono un segno di gratitudine verso il lavoro di quanti, infermieri e medici, ogni giorno si adoperano per garantire le migliori prestazioni sanitarie per i nostri utenti. Il mio ringraziamento va aidella ditta Moretti per la sensibilità mostrata verso il nostro centro trasfusionale diretto dalla dottoreessa Paci e verso il nostro Ospedale.