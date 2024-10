Superguidatv.it - King Toretto (Daniele Scardina): la sua storia a Le Iene, dal coma alla riabilitazione – Video Mediaset

(Di domenica 27 ottobre 2024), conosciuto come, ha subito un grave malore il 28 febbraio 2023 mentre si trovava in palestra per una sessione di allenamento. Dopo aver avvertito un dolore all’orecchio egamba, ha perso conoscenza negli spogliatoi. Portato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, i medici hanno riscontrato un’emorragia cerebrale che ha richiesto un intervento chirurgico immediato e l’induzione alfarmacologico per facilitare la ripresa. Ladi) a Leè rimasto in ospedale per mesi, attraversando un difficile percorso di. Ile la lungahanno rappresentato un momento critico per il pugile, che ha ricevuto il sostegno di amici e familiari, oltre che di tanti fan che hanno seguito con ansia i bollettini medici che riportavano miglioramenti graduali delle sue condizioni.