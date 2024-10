Flachi: “Il Milan è partito male, ma è in ripresa e lotterà per lo Scudetto” (Di domenica 27 ottobre 2024) Francesco Flachi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sulle possibilità di Scudetto dei rossoneri Pianetamilan.it - Flachi: “Il Milan è partito male, ma è in ripresa e lotterà per lo Scudetto” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Francesco, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sule sulle possibilità didei rossoneri

Flachi: “Il Milan è partito male, ma è in ripresa e lotterà per lo Scudetto”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Flachi a Sampnews24: «Vi dico la mia sulla corsa Scudetto, il Milan…». Le dichiarazioni rilasciate sulle squadra rossonera Francesco Flachi, storico attaccante dei blucerchiati, ai microfoni di SampNe ... (milannews24.com)

Lo storico ex attaccante della Samp, Flachi ha parlato di diversi temi tra cui le ultime in casa blucerchiata, la Nazione e molto altro Francesco Flachi, storico attaccante della Sampdoria ha parlato ... (calcionews24.com)

Flachi, ex calciatore doriano, con una carriera segnata dalla squalifica per cocaina, è attuale allenatore del Psm Rapallo che milita in Promozione: si è sentito male giovedì sera, ora sta meglio ... (msn.com)