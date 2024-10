Gaeta.it - Addio a Franco Alfonso, il barbiere dei presidenti e icona di Palermo

(Di domenica 27 ottobre 2024), notoche ha servito varie generazioni di palermitani e persino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è scomparso oggi all'età di 85 anni. La sua storica bottega, ubicata in via Catania, è stata per decenni un punto d'incontro e riferimento per la comunità . La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di commozione in tutta la città di, doveera una figura rispettata e amata. La vita e la carriera diOriginario di Castronovo di Sicilia, un comune in provincia diha dedicato quasi 70 anni della sua vita al mestiere di. La sua passione per la cura della persona si è trasformata in un'arte, affinata nel tempo e apprezzata da molti.