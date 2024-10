McKennie sfida l’Inter: «Vogliamo la vittoria! Seguiamo il mister» (Di sabato 26 ottobre 2024) McKennie lancia la sfida all’Inter proprio alla vigilia del match di campionato. Il centrocampista della Juventus determinato e sicuro di sé. sfida – Domani Inter-Juventus, derby d’Italia molto atteso e valido per la nona giornata di campionato. A San Siro, sfida di grandissimo fascino e anche molto importante ai fini della classifica, visto l’ultimo risultato positivo del Napoli contro il Lecce. A parlare delle partita, direttamente su CBS Sport Golazo, il centrocampista americano della Juventus Weston McKennie. Le sue parole: «Non veniamo da una grande prestazione in Champions League (contro lo Stoccarda, ndr), non avendo ottenuto i tre punti. Ma abbiamo grande voglia di vincere la partita contro l’Inter e guadagnare tre punti. Siamo mentalmente concentrati su questa partita. Seguiamo le idee del mister attentamente e spero che tutto funzioni per il meglio». Inter-news.it - McKennie sfida l’Inter: «Vogliamo la vittoria! Seguiamo il mister» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024)lancia laalproprio alla vigilia del match di campionato. Il centrocampista della Juventus determinato e sicuro di sé.– Domani Inter-Juventus, derby d’Italia molto atteso e valido per la nona giornata di campionato. A San Siro,di grandissimo fascino e anche molto importante ai fini della classifica, visto l’ultimo risultato positivo del Napoli contro il Lecce. A parlare delle partita, direttamente su CBS Sport Golazo, il centrocampista americano della Juventus Weston. Le sue parole: «Non veniamo da una grande prestazione in Champions League (contro lo Stoccarda, ndr), non avendo ottenuto i tre punti. Ma abbiamo grande voglia di vincere la partita controe guadagnare tre punti. Siamo mentalmente concentrati su questa partita.le idee delattentamente e spero che tutto funzioni per il meglio».

