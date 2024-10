Gaeta.it - L’eroica azione della polizia: arrestato un esattore dopo l’estorsione a danno di disabili

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un recente episodio che dimostra l’importanzavigilanza eprontezza d’delle forze dell’ordine, una donna di Ladispoli ha ricevuto un prezioso aiuto da partelocale. Questo caso non solo mette in risalto la capacitàdi intervenire prontamente in situazioni di emergenza, ma serve anche da monito per tutti coloro che potrebbero essere vittime di frodi, in particolare quelle mirate ai più vulnerabilisocietà, come le persone. Un attacco mirato ai più vulnerabili Il mese scorso, la signora Daniela si è trovata in una situdrammatica. I suoi due nipoti, entrambie senza alcuna possibilità di difesa, sono diventati inconsapevoli bersagli di una banda di truffatori.