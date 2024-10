Inter-Juventus, un precedente negativo negli ultimi cinque! Il bilancio (Di sabato 26 ottobre 2024) Inter-Juventus è il prossimo match di Serie A per la squadra di Simone Inzaghi. negli ultimi cinque precedenti soltanto una sconfitta per i nerazzurri, con l’ultimo incontro a certificare una superiorità poi dimostrata nei mesi successivi. GLI ultimi – Domani alle ore 18 l’Inter affronterà la Juventus a San Siro, nello stadio in cui la vittoria per 1-0 ottenuta grazie all’autorete di Federico Gatti ha rappresentato una tappa fondamentale dello scudetto della scorsa stagione. Sempre nello scorso anno, il match d’andata vide i nerazzurri ottenere un pareggio importante all’Allianz Stadium per 1-1, con la rete del pareggio messa a segno da Marcus Thuram su assist di Lautaro Martinez. Inter-news.it - Inter-Juventus, un precedente negativo negli ultimi cinque! Il bilancio Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024)è il prossimo match di Serie A per la squadra di Simone Inzaghi.precedenti soltanto una sconfitta per i nerazzurri, con l’ultimo incontro a certificare una superiorità poi dimostrata nei mesi successivi. GLI– Domani alle ore 18 l’affronterà laa San Siro, nello stadio in cui la vittoria per 1-0 ottenuta grazie all’autorete di Federico Gatti ha rappresentato una tappa fondamentale dello scudetto della scorsa stagione. Sempre nello scorso anno, il match d’andata vide i nerazzurri ottenere un pareggio importante all’Allianz Stadium per 1-1, con la rete del pareggio messa a segno da Marcus Thuram su assist di Lautaro Martinez.

