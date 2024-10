Costa Volpino: 19enne accoltellata in casa e finita sulle scale mentre fugge (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha cercato di fuggire, ma è stata inseguita e finita all’esterno dell’abitazione. Aveva 19 anni. L’omicidio è avvenuto all’alba a Costa Volpino, piccolo centro in provincia sulle sponda del lago d’Iseo, nel territorio di Bergamo. L’aggressione è avvenuta in casa, in via Nazionale 142. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima è stata colpita con alcune coltellate mentre era ancora all’interno dell’appartamento. Nonostante le ferite, la 18enne era riuscita a raggiungere l’esterno nel disperato tentativo di chiedere aiuto, di mettersi in salvo, ma chi l’ha aggredita non le ha dato scampo. I militari avrebbero già accertato che non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina degenerato in omicidio. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha cercato di fuggire, ma è stata inseguita eall’esterno dell’abitazione. Aveva 19 anni. L’omicidio è avvenuto all’alba a, piccolo centro in provinciasponda del lago d’Iseo, nel territorio di Bergamo. L’aggressione è avvenuta in, in via Nazionale 142. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima è stata colpita con alcune coltellateera ancora all’interno dell’appartamento. Nonostante le ferite, la 18enne era riuscita a raggiungere l’esterno nel disperato tentativo di chiedere aiuto, di mettersi in salvo, ma chi l’ha aggredita non le ha dato scampo. I militari avrebbero già accertato che non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina degenerato in omicidio.

